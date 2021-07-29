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العراق.. اعتقال منتحل صفة لواء في الشرطة ابتز مسؤولين بإحالتهم للجنة مكافحة الفساد

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العراق.. اعتقال منتحل صفة لواء في الشرطة ابتز مسؤولين بإحالتهم للجنة مكافحة الفساد
Reuters Khalid Al Mousily
القوات الأمنية العراقية - أرشيف
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دوّنت محكمة محافظة نينوى شمالي العراق اعترافات متهم انتحل صفة مدير مكتب وكيل وزارة الداخلية الفريق أول أحمد أبو رغيف.

وذكر مجلس القضاء في بيان صحفي أن "المتهم المعتقل انتحل صفة لواء في وزارة الداخلية ومدير مكتب الفريق أحمد أبو رغيف لابتزاز مدراء الدوائر والمسؤولين في المحافظة لتعيين أشخاص والحصول على مشاريع ومقاولات".

وأضاف أن "المتهم كان يهدد المسؤولين بإحالتهم إلى لجنة مكافحة الفساد في حال عدم تنفيذ طلباته".

المصدر: RT

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