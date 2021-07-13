 
مباشر

المخابرات العراقية تعتقل ضابطا سرق رواتب دائرته وهرب إلى تركيا

أخبار العالم العربي

المخابرات العراقية تعتقل ضابطا سرق رواتب دائرته وهرب إلى تركيا
AFP AHMAD AL-RUBAYE
العلم العراقي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qtd9

أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يوم الاثنين، القبض على ضابط سرق رواتب دائرته وهرب إلى تركيا.

إقرأ المزيد
الكاظمي يعقد اجتماعا طارئا للوقوف على أسباب الحريق في المستشفى
الكاظمي يعقد اجتماعا طارئا للوقوف على أسباب الحريق في المستشفى

وقال في بيان صحفي إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تابع عملية إلقاء القبض بحق العقيد خالد المفرجي الذي سرق رواتب منتسبي المديرية العامة لشؤون المحاربين".

وأضاف أن "عملية إلقاء القبض تمت بمتابعة دقيقة من قبل جهاز المخابرات العراقي بالتنسيق مع الجانب التركي".

وتابع اللواء رسول: "لن نتوانى بحق كل من يحاول المساس بأمن المواطن وحقوق منتسبي القوات المسلحة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا