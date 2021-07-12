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الكاظمي يعقد اجتماعا طارئا للوقوف على أسباب الحريق في المستشفى

أخبار العالم العربي

الكاظمي يعقد اجتماعا طارئا للوقوف على أسباب الحريق في المستشفى
Reuters
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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يعقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية العراقية للوقوف على أسباب الحريق في المستشفى الذي أودى بحياة أكثر من 40 شخصا.

وقال مكتب الكاظمي في بيان إن "رئيس الوزراء يعقد اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين في محافظة ذي قار".

وكان مراسلنا في العراق أفاد بمصرع نحو 41 شخصا في الحريق.

وأشار إلى أن هناك عددا من المصابين الذين تعرضوا للحرق حالاتهم خطرة.

من جهتها أعلنت السلطات المحلية في ذي قار، إخماد حريق المستشفى بالكامل وإعلان حالة الطوارئ.

ويأتي هذا الحريق بعد ساعات من حريق شهده مقر وزارة الصحة العراقية في بغداد.

المصدر: "السومرية" + RT

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