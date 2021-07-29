إسرائيل تمنح المستوطنين آلاف الدونمات بالضفة

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن وزارة الزراعة الإسرائيلية منحت المستوطنين تراخيص بالسيطرة على آلاف الدونمات الزراعية الفلسطينية المحيطة بـ6 بؤر استيطانية في الضفة الغربية.

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وكشفت الصحيفة أن منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية حصلت على رد من الحكومة الإسرائيلية بأنها خصصت 8500 دونم من الأراضي الفلسطينية لصالح تلك البؤر لغايات الرعي والأعمال الزراعية.

وقالت إن الوزارة دعمت 3 منظمات إسرائيلية ترسل متطوعين للعمل في تلك البؤر بمبالغ تصل لنحو 4 ملايين شيكل سنويا.

المصدر: صحيفة "هآرتس" العبرية