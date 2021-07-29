 
مباشر

إسرائيل تمنح المستوطنين آلاف الدونمات بالضفة

أخبار العالم العربي

إسرائيل تمنح المستوطنين آلاف الدونمات بالضفة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxov

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن وزارة الزراعة الإسرائيلية منحت المستوطنين تراخيص بالسيطرة على آلاف الدونمات الزراعية الفلسطينية المحيطة بـ6 بؤر استيطانية في الضفة الغربية.

إقرأ المزيد
"حماس" تدعو الفلسطينيين في الضفة الغربية للانتفاض وإفشال المخططات الاستيطانية

وكشفت الصحيفة أن منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية حصلت على رد من الحكومة الإسرائيلية بأنها خصصت 8500 دونم من الأراضي الفلسطينية لصالح تلك البؤر لغايات الرعي والأعمال الزراعية.

وقالت إن الوزارة دعمت 3 منظمات إسرائيلية ترسل متطوعين للعمل في تلك البؤر بمبالغ تصل لنحو 4 ملايين شيكل سنويا.

المصدر: صحيفة "هآرتس" العبرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا