"حماس" تدعو الفلسطينيين في الضفة الغربية للانتفاض وإفشال المخططات الاستيطانية

دعت حركة "حماس" الفلسطينيين في الضفة الغربية "لاستدامة الاشتباك في كل نقاط المواجهة، وإشعال الأرض لهيباً تحت أقدام المستوطنين لإفشال مخططاتهم العنصرية وتمددهم الاستيطاني".

وقال الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، في بيان اليوم السبت، إن الحركة " تحيي جماهير شعبنا الفلسطيني الثائرين والمنتفضين في وجه الاحتلال، والذين أصيب منهم العشرات أمس أثناء مواجهتهم وتصديهم لقوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه في بيتا وبيت دجن وكفر قدوم وقصرة وجبع وترقوميا ومختلف قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية، وفي سلوان بأراضي الداخل المحتل 48".

وأوضح المتحدث باسم الحركة أن "استمرار التظاهرات الشعبية ضد الاستيطان والاشتباك المستمر مع قوات الاحتلال يفشل مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، ويعبر عن بسالة شعبنا وديمومة انتفاضته وثورته في فرض إرادته على المحتل الصهيوني".

المصدر: RT