إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بجنوب نابلس

أصيب 83 فلسطينيا، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي على جبل صبيح في بلدة بيتا الواقعة بجنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، أحمد جبريل، بأن "8 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم في صدره ووصفت إصابته بالمتوسطة، و55 آخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، و10 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و10 جراء السقوط"، خلال المواجهات التي اندلعت على الجبل.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات يومية منذ قرابة شهرين، رفضا لإقامة مستوطنة "جفعات افيتار" على قمة جبل صبيح.

المصدر: "وفا"