بلجيكا تنصح مواطنيها بـ"التريث" قبل السفر لتونس

حثت بلجيكا مواطنيها الراغبين بالسفر إلى تونس لقضاء إجازة الصيف على "التريث" والحصول على المعلومات اللازمة قبل التحرك.

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية في بيان لها إنها "تتابع التطورات في تونس، ويتعين (على مواطنيها) تجنب أماكن التجمعات والازدحام والاستمرار في توخي الحذر".

هذا ولم تفصح السلطات الفيدرالية البلجيكية عن أي نية مستقبلية لمنع سفر المواطنين إلى تونس لأسباب أمنية، مكتفية بالإشارة إلى أن التعليمات قد تتغير حسب تطورات الوضع.

كما لم تصدر السلطات أي تعليمات تمنع السفر لتونس بسبب تفشي وباء كورونا هناك، مؤكدة ضرورة التزام العائدين من هذا البلد بحجر صحي مدته سبعة أيام وإجراء اختبارين في اليومين الأول والسابع من تاريخ العودة.

وتعتبر تونس من الوجهات السياحية المفضلة لدى المواطنين البلجيكيين.

المصدر: "آكي"