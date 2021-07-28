المغرب يرفع دعاوى جديدة ضد وسائل إعلام فرنسية إثر قضية "بيغاسوس"

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن المغرب ضاعف الشكاوى القضائية في فرنسا ضد وسائل الإعلام التي وجهت للملكة اتهامات باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس.

وأعلن محامي المملكة أوليفييه باراتيلي لوكالة "فرانس برس" رفع "أربع دعاوى قضائية خاصة بتهمة التشهير"، موضحا أن اثنتين من الدعاوى رفعتا ضد صحيفة "لوموند"، وهي من ضمن المجموعة المؤلفة من 17 وسيلة إعلام دولية كشفت القضية، ودعوى ثالثة بحق موقع "ميديابارت" الإخباري والاستقصائي ورئيسه إدوي بلينيل، والرابعة بحق إذاعة "راديو فرانس".

من جهته، قدم وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت اليوم الأربعاء شكوى في باريس ضد موقع "ميديابارت" ومديره بتهمة "التشهير والافتراء"، حسبما أعلن محاميه رودولف بوسولو في بيان.

وجاء في البيان أن الوزير يعتزم نقض "المزاعم المغرضة والافتراءات التي تنقلها منذ أيام وسائل الإعلام هذه التي توجه اتهامات خطيرة إلى مؤسسات يمثلها بدون تقديم أي أدلة ملموسة".

وسبق أن رفع المغرب في 22 يوليو دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات في باريس ضد منظمتي العفو الدولية و"فوربيدن ستوريز" بتهمة التشهير، بعدما حصلتا على قائمة أرقام الهواتف التي استهدفها مستخدمو برنامج "بيغاسوس" الذي طورته مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية.

المصدر: "أ ف ب"