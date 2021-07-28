الجيش اللبناني يشيد بقوة الجيش المصري

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن لقاء جمع بين وزير الدفاع المصري محمد زكي وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون لمناقشة تطورات الأوضاع الأخيرة.

إقرأ المزيد

وأوضح بيان للجيش المصري أن اللقاء تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين القوات المسلحة المصرية واللبنانية، وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أشاد قائد الجيش اللبناني بدور مصر الرائد فى المنطقة ودور القوات المسلحة المصرية فى تطوير قدراتها القتالية للحفاظ على أمن مصر القومي.

كما التقى رئيس أركان حرب الجيش المصري محمد فريد العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تحظى باهتمام الجانبين المصري واللبناني في ضوء علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.

المصدر: RT