مسؤول أمريكي: ليس هناك تغيير في الموقف الأمريكي من الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جوي هود إن بلاده لن تتراجع عن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، الذي أعلنته واشنطن في نهاية رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وصرح هود للصحفيين بعد لقائه مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى المغرب: "ليس هناك أي تغيير في الموقف الأمريكي من الاعتراف بمغربية الصحراء" التي أعلنتها الإدارة الأمريكية في العاشر من ديسمبر الماضي في عهد ترامب.

وأضاف أن الولايات المتحدة "تدعم عملية سياسية في الصحراء الغربية، ذات مصداقية تقودها الولايات المتحدة لتحقيق الاستمرار ووقف أي أعمال عدائية".

وتابع "نحن نتشاور مع مختلف الأطراف حول أفضل السبل لوقف العنف وتحقيق تسوية دائمة".

ولفت هود إلى أن بلاده "تؤيد بشدة جهود الأمم المتحدة من أجل تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للصحراء الغربية بأسرع ما يمكن، ونحن على استعداد للمشاركة مع جميع الأطراف لدعم هذا المبعوث".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن في مايو الماضي ترشيح 13 شخصية لمنصب المبعوث الأممي لمنطقة الصحراء، بعد استقالة الألماني هورست كوهلر في مايو 2019.

المصدر: "رويترز"