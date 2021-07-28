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الرئيس التونسي يجتمع بكبار قادة الجيش والأمن

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي يجتمع بكبار قادة الجيش والأمن
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أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتمع اليوم مع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا.

ونشرت الرئاسة التونسية بيانا مقتضبا قالت فيه إن سعيد "القائد الأعلى للقوات المسلحة، يشرف على اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا".

ولم تفصح الرئاسة التونسية عن مزيد من المعلومات حول الاجتماع الذي من المتوقع أن يسفر عن قرارات مهمة على الصعيد الأمني في البلاد التي تعيش حالة من التوتر السياسي منذ أن أعلن سعيد إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان 30 يوما.

وهي إجراءات تباينت حولها المواقف بين من وصفها بالانقلاب، ومن رأى فيها "ثورة" على "النهضة".

المصدر: RT

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