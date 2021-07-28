مصر تحدد أول الجهات الحكومية التي ستنتقل إلى العاصمة الجديدة وموعد انتقالها

حددت الحكومة المصرية أول الجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن هناك 4 إدارات ثم مكاتب الوزراء ستنتقل إلى هناك.

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وقالت الحكومة المصرية إن بداية الانتقال الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ستكون خلال الربع الأخير من عام 2021.

ونقل مركز معلومات الوزراء، عن صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قوله إن أول المنتقلين من الحكومة إلى العاصمة الجديدة ستكون الإدارات المختصة بالاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون المالية، والإدارية، والهندسية، لتسلم المقار الحكومية.

وأضاف أنه سيعقب الفئة الأولى في الانتقال للعاصمة الجديدة، كلاً من مكاتب الوزراء، والمكاتب الفنية، يعقبهم انتقال الموظفين المختارين للانتقال لـ"العاصمة الإدارية".

ولفتت الحكومة إلى أن عدد الموظفين المقرر انتقالهم إلى العاصمة الجديدة بلغ 40 ألفًا و994 موظفا يمثلون 119 جهة حكومية.

المصدر: الوطن