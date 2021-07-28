مسؤول سوداني يكشف عن وضع معدل إنتاج الكهرباء في محطة سد الروصيرص

أفاد مدير إدارة التوليد الكهربائي في سد الروصيرص السوداني، النور حسن جبريل، أن "معدل إنتاج الكهرباء في محطة السد يمضي بشكل طبيعي عقب إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة".

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وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أوضح النور حسن جبريل قائلا: "إنتاج الكهرباء من المحطة التابعة لسد الروصيرص يمضي بشكل طبيعي".

وكشف جبريل أن "المحطة تنتج سنويا 280 ميغاواطا من الطاقة بنظام الدورة المركبة، وهي إحدى الخطوط الرئيسية التي تغذي شبكة الكهرباء في السودان"، لافتا إلى أن "سد الروصيرص الذي يبعد حوالي 100 كيلومتر عن سد النهضة الإثيوبي، يعتبر ثاني أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في السودان، وأن ذلك يأتي مباشرة بعد سد مروي الواقع بشمال السودان، الذي ينتج سنويا 1250 ميغاواطا من الكهرباء بنظام الدورة المركبة".

وأضاف مدير إدارة التوليد الكهربائي أن "سد الروصيرص سجل أعلى معدل إنتاج كهرباء في العام الماضي، رغم الملء الأول لخزان سد النهضة الإثيوبي، وحبس مياه النيل الأزرق، بحجم 4.5 مليار متر خلال شهري يوليو وأغسطس"، مؤكدا "ضرورة إبرام اتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا تحدد آليات تشغيل سد النهضة وقواعد ملء خزانه.

وأشار إلى أن "السودان يحتاج إلى بناء المزيد من محطات توليد الكهرباء حتى تنتهي مشكلة انقطاع الكهرباء في بعض مناطق البلاد".

المصدر: "سبوتنيك"