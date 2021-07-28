أوكسجين من إيطاليا وفرنسا لتونس

أفادت قناة "نسمة" التونسية بأن باخرتين محملتين بالأكسجين قادمتين من إيطاليا وفرنسا وصلتا إلى تونس، اليوم الأربعاء، للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستشري في البلاد.

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حيث وصلت اليوم سفينة الشركة التونسية للملاحة "أميلكار" إلى ميناء رادس، قادمة من مينائي جنوة وكالياري، على متنها 9 صهاريج من الأوكسجين.

ويذكر أن ميناء رادس التونسي، استقبل أيضا أمس الثلاثاء السفينة "لفيستان" القادمة من مرسيليا بفرنسا، محملة بثلاثة صهاريج أكسجين.

وتستقبل تونس مساعدات من دول عدة، جراء تدهور الأوضاع الوبائية الحاد بالبلاد، في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث بلغت الإصابات والوفيات الجديدة بالمرض في الأيام الأخيرة مستويات قياسية.

المصدر: "نسمة"