هنية يبحث في قطر "سبل ترتيب البيت الفلسطيني"

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة.

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وبحث إسماعيل هنية ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني تطورات القضية الفلسطينية، وخاصة بعد الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة، والإجراءات التي تبذلها قطر فيما يخص الإعمار في غزة والمنحة القطرية، حيث أكد وزير الخارجية القطري أن المنحة "تسير بخطى حثيثة للشروع في تنفيذها".

كما جرى خلال اللقاء استعراض "سبل ترتيب البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية".

هذا وأشاد هنية بمواقف أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والدبلوماسية القطرية وجهودها المتواصلة في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.

وقد شارك في اللقاء خليل الحية، نائب رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، وطاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس الحركة.

المصدر: RT