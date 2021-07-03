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إسرائيل تقرر عدم السماح بنقل الأموال القطرية إلى "حماس" بواسطة حقائب

أخبار العالم العربي

إسرائيل تقرر عدم السماح بنقل الأموال القطرية إلى
Reuters
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قررت الحكومة الإسرائيلية عدم السماح بنقل الأموال القطرية وغيرها من الأموال إلى قطاع غزة بواسطة حقائب، كما كان في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

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وذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت تبحث عن آلية لتحويل جميع الأموال إلى مشاريع في غزة عبر قنوات أممية لضمان وصولها إلى الأهداف المحددة لها أصلا دون تسرب أي منها إلى حركة "حماس".

المصدر: "مكان"

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