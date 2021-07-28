وسائل إعلام لبنانية: السفير السعودي وليد بخاري يغادر بشكل عاجل إلى الرياض للتشاور

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بأن السفير السعودي لدى بيروت، وليد بخاري، غادر متجها إلى المملكة بعد استدعائه للتشاور.

إقرأ المزيد

وقالت قناة "الجديد" اللبنانية وفقا لمعلوماتها: "السفير السعودي وليد بخاري يغادر بيروت متجها إلى المملكة بعد استدعائه للتشاور".

معلومات "الجديد": السفير السعودي #وليد_بخاري يُغادر #بيروت متجهاً إلى المملكة بعد استدعائه للتشاور — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) July 28, 2021

كما أشارت قناة "LBCI" إلى أن "السفير السعودي يغادر بشكل عاجل إلى الرياض للتشاور".

السفير السعودي يُغادر بشكل عاجل إلى الرياض للتشاور — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) July 28, 2021

في سياق منفصل، كان رئيس الحكومة اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، قد أعلن بعد إطلاعه رئيس الجمهورية، ميشال عون، في قصر بعبدا، على نتائج الاستشارات النيابية التي أجراها، وأنه يتوقع تشكيل حكومته قريبا.

المصدر: الإعلام اللبناني