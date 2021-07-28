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وسائل إعلام لبنانية: السفير السعودي وليد بخاري يغادر بشكل عاجل إلى الرياض للتشاور

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وسائل إعلام لبنانية: السفير السعودي وليد بخاري يغادر بشكل عاجل إلى الرياض للتشاور
Reuters DALATI NOHRA
السفير السعودي لدى بيروت، وليد بخاري
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بأن السفير السعودي لدى بيروت، وليد بخاري، غادر متجها إلى المملكة بعد استدعائه للتشاور.

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وقالت قناة "الجديد" اللبنانية وفقا لمعلوماتها: "السفير السعودي وليد بخاري يغادر بيروت متجها إلى المملكة بعد استدعائه للتشاور".

كما أشارت قناة "LBCI" إلى أن "السفير السعودي يغادر بشكل عاجل إلى الرياض للتشاور".

في سياق منفصل، كان رئيس الحكومة اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، قد أعلن بعد إطلاعه رئيس الجمهورية، ميشال عون، في قصر بعبدا، على نتائج الاستشارات النيابية التي أجراها، وأنه يتوقع تشكيل حكومته قريبا.

المصدر: الإعلام اللبناني

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