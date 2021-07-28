رئيس البنك الدولي يقابل رئيس الوزراء العراقي ويؤكد على ضرورة إصلاح البنوك

قال البنك الدولي في بيان إن رئيس البنك ديفيد مالباس التقى الثلاثاء برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بواشنطن وأكد على أهمية إصلاحات القطاع المصرفي وتسريع استثمارات القطاع الخاص.

وأبلغ مالباس الكاظمي بأن البنك ملتزم بدعم الحكومة العراقية في الوقت الذي تواصل فيه إصلاح القطاع العام وتعزيز القطاع الخاص مع انفتاح البلاد على الأعمال التجارية بعد ما يقرب من عقدين من الحرب والصراع.

كما أكد مالباس على أهمية الاستثمار في البنية التحتية، وسلط الضوء على الاستثمارات في قطاعات الموانئ والطاقة العراقية.

المصدر: "رويترز"