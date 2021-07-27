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المغرب.. اعتقال ناشط من الأيغور بناء على طلب من الصين

أخبار العالم العربي

المغرب.. اعتقال ناشط من الأيغور بناء على طلب من الصين
Reuters YB/
قوات أمن مغربية
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اعتقلت السلطات المغربية ناشطا من أقلية الأيغور المسلمة الصينية بناء على "مذكرة اعتقال إرهابي" صينية قامت إنتربول بتوزيعها، وذلك وفق معلومات من الشرطة المغربية وجماعة حقوقية.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب يوم الثلاثاء إن مواطنا صينيا اعتقل بعد هبوط طائرته في مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء يوم 20 يوليو، لدى وصوله من إسطنبول.

وأضافت: "كان محور مذكرة حمراء أصدرتها إنتربول للاشتباه في انتمائه إلى منظمة مدرجة على قوائم المنظمات الإرهابية".

وصدرت المذكرة الحمراء، التي توازي قائمة أكثر المطلوبين لدى إنتربول، بناء على طلب الصين التي تسعى إلى ترحيله، بحسب المديرية، التي ذكرت أيضا أن السلطات المغربية أبلغت إنتربول والسلطات الصينية باعتقاله، وأنه تمت إحالة المواطن الصيني إلى الادعاء بانتظار إجراءات ترحيله.

ولم تكشف السلطات المغربية عن اسم المعتقل، إلا إن منظمة "سيف غارد ديفيندرز" غير الحكومية كشفت عن هويته وأن اسمه يديريزي ايشان.

ويخشى ناشطون ترحيل ايشان إلى الصين، ويقولون إن اعتقاله يأتي في إطار حملة صينية أوسع لمطاردة أي منشقين خارج حدود البلاد.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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