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تسع شركات روسية تطلب التصاريح لتنفيذ رحلات سياحية إلى منتجعات مصر

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تسع شركات روسية تطلب التصاريح لتنفيذ رحلات سياحية إلى منتجعات مصر
Sputnik MAXIM BLINOV
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أظهرت وثائق الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي (روس أفياتسيا) أن 9 شركات خطوط جوية روسية طلبت التصاريح لتنفيذ رحلات إلى منتجعات مصر.

وحسب الوثائق، فإن شركات "آيروفلوت" و"بوبيدا" و"روسيا" و"سيبير" و"سمارت أفيا" و"آزور إير" و"خطوط الأورال الجوية" و"سيفيرني فيتير" و"رويال فلايت" طلبت التصاريح لتنفيذ الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ.

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وطلبت شركة "آيروفلوت" أيضا التصريح للرحلات إلى مرسى علم.

يذكر أن السلطات الروسية قررت استئناف الرحلات الجوية إلى الغردقة وشرم الشيخ المصريتين اعتبارا من 9 أغسطس المقبل، وستنفذ شركات الخطوط الجوية الروسية 5 رحلات في الأسبوع على كل واحد من المسارين.

وأشار مركز العمليات الروسي لمحاربة فيروس كورونا، إلى أن أي قرار بشأن زيادة عدد الرحلات سيتخذ بناء على نتائج زيارة الوفد الروسي لمصر لتقييم الوضع الوبائي في البلاد.

المصدر: "نوفوستي"

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