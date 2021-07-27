الكاظمي: القوات القتالية الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالي

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن القوات القتالية الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالي.

وقال في تصريحات صحفية، إن "الحوار الاستراتيجي هو نتيجة مرحلة طويلة قامت بها الحكومة وهو حوار في مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية".

وأضاف، أن "إنجاز في الحوار الاستراتيجي أنه وحد مواقف القوى السياسية العراقية".

وأشار الكاظمي إلى أن "العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستتحول إلى مرحلة جديدة".

وأكد رئيس الحكومة العراقية، أن "قوات بلاده الأمنية قادرة على حماية أراضي العراق".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام "مهمتها القتالية" في العراق لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري مع هذا البلد.

المصدر: "واع" + RT