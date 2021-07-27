 
مباشر
عاجل
الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية الجزائري في قصر قرطاج

الرحمون يبحث مع نظيره الأردني التنسيق والتعاون الثنائي وتسهيل حركة العبور بين البلدين

أخبار العالم العربي

الرحمون يبحث مع نظيره الأردني التنسيق والتعاون الثنائي وتسهيل حركة العبور بين البلدين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qx50

بحث وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال السورية، محمد خالد الرحمون، ووزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، التنسيق المشترك لتسهيل عبور شاحنات الترانزيت وحافلات الركاب بين البلدين.

وبحسب وكالة "سانا"، جرى اتصال هاتفي بين وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال السورية، محمد خالد الرحمون، ووزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، تم خلاله بحث التعاون بين الوزارتين والاتفاق على التنسيق المشترك من أجل تسهيل عبور شاحنات الترانزيت وحافلات الركاب بين البلدين.

إقرأ المزيد
ممثلو تجار سوريا والأردن يبحثون في عمان تذليل عقبات التجارة بينهما
ممثلو تجار سوريا والأردن يبحثون في عمان تذليل عقبات التجارة بينهما

المصدر: سانا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا