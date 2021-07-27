الرحمون يبحث مع نظيره الأردني التنسيق والتعاون الثنائي وتسهيل حركة العبور بين البلدين

بحث وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال السورية، محمد خالد الرحمون، ووزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، التنسيق المشترك لتسهيل عبور شاحنات الترانزيت وحافلات الركاب بين البلدين.

وبحسب وكالة "سانا"، جرى اتصال هاتفي بين وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال السورية، محمد خالد الرحمون، ووزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، تم خلاله بحث التعاون بين الوزارتين والاتفاق على التنسيق المشترك من أجل تسهيل عبور شاحنات الترانزيت وحافلات الركاب بين البلدين.

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المصدر: سانا