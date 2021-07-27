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لبنان..أمن الدولة يقبض على عصابة سورية لبنانية مختصة بتهريب الأشخاص بين البلدين

أخبار العالم العربي

لبنان..أمن الدولة يقبض على عصابة سورية لبنانية مختصة بتهريب الأشخاص بين البلدين
Reuters Mohamed Azakir
سجن "روميه" في لبنان
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أعلن أمن الدولة في لبنان، عن توقيف عصابة في منطقة الأشرفية، محترفة ومختصة بتهريب الأشخاص بين لبنان وسوريا.

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وفي بيان لها، قالت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة: "أوقفت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة، في محلة الأشرفية - جادة بيار الجميل، السوريين م.ل، وأ.ع، وخ.م، واللبناني ز.م، لتأليفهم عصابة محترفة لتهريب الأشخاص بين لبنان وسوريا".

وأضافت:"ضبطت سيارة كان يستقلها السوريون ولا يحملون أي مستند يثبت ملكيتهم لها، وبتفتيشها عثر على هويات وجوازات سفر ومستندات عائدة لأشخاص سوريين آخرين، بالإضافة إلى كمية من حشيشة الكيف، وعلبة تحتوي على 45 طلقة مسدس عيار 9 ملم، وهواتف خلوية ومبلغ من المال".

واختتمت بيانها بالقول: "بناء على إشارة القضاء المختص، تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى المديرية العامة للأمن العام".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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