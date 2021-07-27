لبنان..إصابة مواطن سوري بجروح خطرة جراء انفجار قنبلة

أفاد الإعلام اللبناني بإصابة مواطن سوري بجروح خطرة جراء انفجار قنبلة يدوية عثر عليها أثناء جمعه قطع حديد لبيعها.

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وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أصيب السوري ع.أ، مواليد 1974، بجروح خطرة، عندما انفجرت بين يديه قنبلة يدوية عثر عليها على جانب الأوتوستراد الساحلي في الجية، بينما كان يجمع قطع الحديد لبيعها.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى حمود في صيدا، وحالته خطرة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام