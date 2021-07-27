لبنان.. مواطنون يطلقون النار في الهواء احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي (فيديو)

أقدم عدد من المواطنين في مدينة طرابلس في شمال لبنان على إطلاق القنابل المضيئة والرصاص في الهواء، احتجاجا على التقنين القاسي للتيار الكهربائي والمولدات.

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية: "عدد من المحتجين عمدوا إلى إطلاق النار والقنابل المضيئة في الهواء في عدد من المناطق في طرابلس حيث يسود الظلام الدامس وانقطاع شبه تام للتيار الكهربائي وتوقف عدد من محطات الإرسال لشبكة (ألفا) للاتصالات وشبكات المياه".

اطلاق نار متقطع في #طرابلس احتجاجا على التقنين القاسي للمولدات والانقطاع الشبه تام لكهرباء الدولة وتوقف عدد من محطات الارسال لشبكة ألفا وشبكات المياه#لبنان#Lebanonpic.twitter.com/MmqAGzsSBj — Ahmad El Hajj | أحمد الحاج (@AhmadElHajj007) July 26, 2021

المصدر: "الجديد" + RT