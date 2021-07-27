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لبنان.. مواطنون يطلقون النار في الهواء احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي (فيديو)

أخبار العالم العربي

لبنان.. مواطنون يطلقون النار في الهواء احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي (فيديو)
Reuters Alia Haju
العاصمة اللبنانية بيروت
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أقدم عدد من المواطنين في مدينة طرابلس في شمال لبنان على إطلاق القنابل المضيئة والرصاص في الهواء، احتجاجا على التقنين القاسي للتيار الكهربائي والمولدات.

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية: "عدد من المحتجين عمدوا إلى إطلاق النار والقنابل المضيئة في الهواء في عدد من المناطق في طرابلس حيث يسود الظلام الدامس وانقطاع شبه تام للتيار الكهربائي وتوقف عدد من محطات الإرسال لشبكة (ألفا) للاتصالات وشبكات المياه".

المصدر: "الجديد" + RT

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