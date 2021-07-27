 
مباشر

الأردن.. 90% من النزلاء الجدد في السجون مصابون بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الأردن.. 90% من النزلاء الجدد في السجون مصابون بفيروس كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qx1y

قال مدير إدارة الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام الأردنية، عمار القضاة، إن النزلاء الجدد الذين يدخلون السجون تصل نسبة إصابتهم بفيروس كورونا إلى 90%.

وأضاف في مقابلة مع قناة "المملكة"، إن هذا الأمر يتطلب من الإدارة وعيا وإجراءات مشددة أثناء استقبال وعزل النزلاء.

وبين القضاة أن نسبة الإصابات لم تتجاوز 1.5% داخل مراكز الإصلاح، على الرغم من أنها مغلقة.

وأوضح أن عدد النزلاء في مراكز الإصلاح بمختلف محافظات الأردن تجاوز 17 ألف نزيل، في حين أن الطاقة الاستيعابية في السجون تبلغ 13288 نزيلا.

وأشار إلى أن نحو 37% من نزلاء المراكز اعتادوا تكرار الجرائم وعادوا للسجون، مبينا أن الاكتظاظ في المراكز يصل أحيانا إلى 130% من الطاقة الاستيعابية.

المصدر: قناة المملكة

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا