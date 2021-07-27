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سعيّد لبلينكن: الإجراءات التي تم اتخاذها تتوافق مع الدستور التونسي

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سعيّد لبلينكن: الإجراءات التي تم اتخاذها تتوافق مع الدستور التونسي
Reuters SAV
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد في حديثه مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا في تونس "تتوافق مع الفصل 80 من الدستور التونسي".

وقال بيان للرئاسة التونسية إن "محادثة هاتفية جرت مساء أمس الاثنين بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد والسيد أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف البيان أن "رئيس الدولة أكد حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات. وأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي".

وتابع: "من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس في عدة مجالات، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية".

ومساء الأحد أصدر الرئيس التونسي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اعتبر منتقدو هذه الإجراءات التحركات الأخيرة انقلابا.

المصدر: RT

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