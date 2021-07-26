رئيس البرلمان الإيراني يزور سوريا الثلاثاء

من المقرر أن يصل رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى دمشق يوم الثلاثاء حيث يلتقي كبار المسؤولين في زيارة تستغرق 4 أيام.

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وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن قاليباف يزور سوريا على رأس وفد برلماني، ويلتقى كبار المسؤولين السوريين خلال زيارته إلى دمشق التي تستمر أربعة أيام".

وأضاف أن قاليباف "سيبحث مع المسؤولين السوريين أخر التطورات على الساحة الدولية والعلاقات الثنائية وسبل توسيع العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية والتجارية".

المصدر: "سبوتنيك"