الأسد يبحث مع خاجي التعاون الاقتصادي ولجنة مناقشة الدستور

بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي عدة ملفات أهمها اجتماعات أستانا ولجنة مناقشة الدستور والتعاون الاقتصادي.

وقالت وكالة سانا إن لقاء الأسد بخاجي والوفد المرافق له في دمشق تناول "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأهمية الدور الذي تقوم به اللجان المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة على الصعيد الاقتصادي بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء "بحث عدد من المواضيع ذات الشأن السياسي، لاسيما جدول أعمال اجتماعات مسار أستانا، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار الجهود السياسية التي تبذل على هذا المسار لتحقيق نتائج إيجابية لصالح سوريا وشعبها، وأهمية متابعة لجنة مناقشة الدستور عملها دون أي تدخلات خارجية".

ونقلت الرئاسة عن خاجي التأكيد على حرص بلاده على "لعب دور فعال في عملية إعادة إعمار سوريا، والمساهمة في دعم اقتصادها في مختلف القطاعات، بما يخفف من أعباء الحصار الغربي الجائر على الشعب السوري".

المصدر: "سانا"