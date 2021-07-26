بايدن يعلن موعد انتهاء "المهمة القتالية" للأمريكيين في العراق

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام "مهمتها القتالية" في العراق لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري مع هذا البلد.

وقال بايدن خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض: "لن نكون مع نهاية العام في مهمة قتالية في العراق، لكن تعاوننا ضد الإرهاب سيتواصل حتى في هذه المرحلة الجديدة التي نبحثها".

هذا ووصل الكاظمي يوم أمس الأحد على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والدفاع والنفط والتجارة والثقافة، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية.

المصدر: "أ ف ب" + RT