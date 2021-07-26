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وزير الخارجية الأردني ينقل رسالة من الملك عبدالله الثاني إلى السيسي

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية الأردني ينقل رسالة من الملك عبدالله الثاني إلى السيسي
Reuters Muhammad Hamed
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
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نقل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رسالة من العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناولت تطورات المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" بأن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي نقل تحيات الملك عبدالله الثاني إلى السيسي، ورسالة من جلالته تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية والتطورات في المنطقة".

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وأضافت أن "الصفدي وضع السيسي في صورة المحادثات التي أجراها الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والمسؤولين الأمريكيين خلال زيارته إلى الولايات المتحدة".

وتابعت أن "الرسالة جاءت في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين جلالة الملك والرئيس المصري حول سبل تعزيز التعاون ومواجهة التحديات الإقليمية خدمة لمصالح البلدين والقضايا العربية، وأكدت الحرص على زيادة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات وبما يعكس استراتيجية العلاقات الأردنية المصرية ومركزيتها".

المصدر: "بترا"

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