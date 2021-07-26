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سوريا.. إحباط محاولة لتهريب قطع أثرية في درعا

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سوريا.. إحباط محاولة لتهريب قطع أثرية في درعا
من القطع المضبوطة قبل تهريبها ـ (وكالة سانا)
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أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا إحباط عملية تهريب لعدد من القطع الأثرية، في محافظة درعا، تعود لحقبات تاريخية مختلفة.

وقالت المديرية إن "الجهات المختصة" ضبطت في درعا قطعا معدة للتهريب وسلمتها لدائرة أثار درعا، وأوضحت أنها مجموعة من قطع زجاجية مختلفة الأشكال والأحجام إضافة إلى قطع معدنية وفخارية كالأسرجة والأواني والأختام.

وأضافت أن القطع تعود لحقب مختلفة كالعصر البرونزي الحديث والفترة الرومانية والفترة الهلنستية.

وأشارت المديرية إلى أن دائرة آثار درعا تسلمت في وقت سابق "عددا من القطع المصادرة وهي عبارة عن قطع ذهبية أثرية وبينها خواتم وحلق بأشكال مختلفة ومعظمها تعود للفترة الرومانية".

بينما نقلت وكالة "سانا" عن رئيس دائرة آثار درعا محمد خير نصر الله أن الدائرة "تسلمت 42 قطعة أثرية كانت الجهات المختصة صادرتها في وقت سابق ومنعت تهريبها إلى الخارج".

وأضاف نصر الله إلى أنه "سيتم تنظيف جميع القطع ومعالجتها تمهيدا لعرض بعضها في متحف درعا الوطني".

سوريا.. إحباط محاولة لتهريب قطع أثرية في درعا
من القطع المضبوطة قبل تهريبها ـ (وكالة سانا)

سوريا.. إحباط محاولة لتهريب قطع أثرية في درعا
من القطع المضبوطة قبل تهريبها ـ (وكالة سانا)

سوريا.. إحباط محاولة لتهريب قطع أثرية في درعا
من القطع المضبوطة قبل تهريبها ـ (وكالة سانا)

المصدر: RT + "سانا"

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