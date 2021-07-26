ملك الأردن يبدي "ارتياحه الكبير" لمستوى جاهزية الجيش بعد زيارة تفقدية للقيادة العامة (صور)

زار ملك الأردن عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وكان في استقبال الملك رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف الحنيطي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

واجتمع الملك باللواء الركن الحنيطي، واطلع على عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية، وفق ما نقلته قناة "المملكة".

كما التقى العاهل الأردني عددا من كبار ضباط القوات المسلحة، واستمع إلى إيجاز عن سير تنفيذ الخطط والبرامج التي تهم القوات المسلحة على مختلف المستويات، والأهداف التي تسعى القيادة العامة لتحقيقها.

وأبدى الملك "ارتياحه الكبير" لمستوى جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، مؤكدا اعتزازه بـ"الجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة، وبالمستوى المتميز الذي وصلت إليه، إعدادا وتسليحا وتدريبا".

جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يزور القيادة العامة للقوات المسلحة #الأردنpic.twitter.com/5MwMTvE0rs — RHC (@RHCJO) July 26, 2021

المصدر: قناة "المملكة"