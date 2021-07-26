مصدر في الوفد العراقي المفاوض مع واشنطن يكشف لـRT تفاصيل ما سيلعن عنه لقاء الكاظمي وبايدن

كشف مصدر عراقي، اليوم الاثنين، تفاصيل ما سيعلن عنه لقاء رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي جون بايدن، فيما أشار إلى أن القوات القتالية ستنسحب فقط.

وقال المصدر لـRT وهو أحد أعضاء الوفد المفاوض في واشنطن، إن "الكاظمي وبايدن سيعلنان عن خروج القوات الأمريكية القتالية فقط من العراق قبل نهاية العام الحالي".

وأضاف، أن "الدعم الجوي سيبقي، وبناء القدرات كذلك، بالإضافة إلى الاستشارة وإدامة طائرات F16".

وبشأن التحالف الدولي، أشار المصدر العراقي إلى أن "الانسحاب لا يشمل قوات التحالف الدولي، فهناك اتفاق على مناقشة عملية (العزم والصلب) وتقييم خطورة داعش على البلاد، ومن ثم يقرر ذلك".

المصدر: RT