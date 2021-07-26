لبنان.. رجل الأعمال نجيب ميقاتي يستعد لتولي منصب رئاسة الوزراء

قالت مصادر سياسية إن رجل الأعمال اللبناني ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي يستعد لتكليفه برئاسة الحكومة الاثنين، بعد فوزه بتأييد معظم الأحزاب الرئيسية لتشكيل حكومة جديدة.

وقال مصدر سياسي رفيع لوكالة "رويترز" إن "معظم الكتل البرلمانية الرئيسية في البلاد اتفقت على تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة".

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وكان "نادي رؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين" أعلن الأحد تأييده اختيار ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة، في محاولة أخرى لإنهاء الأزمة السياسية في لبنان.

ومن بين مؤيدي ميقاتي رئيس الحكومة السابق ورئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري الذي تخلى عن تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي، بعد إخفاقه على مدى عشرة أشهر تقريبا في الاتفاق مع رئيس البلاد ميشال عون على تشكيلها.

وجاءت خطوة الحريري بعد صراع استمر شهورا على مناصب وزارية بينه وبين عون.

ومن المقرر أن يلتقي عون مع الكتل النيابية الاثنين للتشاور حول تسمية رئيس وزراء جديد.

ووفقا للنظام السياسي في لبنان، يجب أن يشغل مسلم سني منصب رئيس الوزراء بينما يتولى رئاسة البلاد مسيحي ماروني.

وتضغط الحكومات الغربية على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة يمكنها بدء إصلاح مؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد وهددت بفرض عقوبات، وقالت إن الدعم المالي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.

المصدر: "رويترز"