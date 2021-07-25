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"نادي رؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين" يرشح ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة

أخبار العالم العربي

Reuters SAL/CK
رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي
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ذكر بيان أن "نادي رؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين" أقر اليوم الأحد اختيار رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة قبل الاستشارات النيابية المقررة غدا الاثنين.

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ووفقا للنظام السياسي في لبنان يشغل مسلم سني منصب رئيس الوزراء.

وكان الرئيس عون دعا إلى استشارات نيابية ملزمة يوم الإثنين 26 يوليو، بعد أن قدم سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه بهذه المهمة، التي جاءت إثر استقالة حكومة حسان دياب عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس من العام الماضي.

هذا وأكدت الرئاسة اللبنانية أن الاستشارات النيابية الملزمة ستُعقد في موعدها، وذلك في ظل اتصالات داخلية وخارجية مكثفة للتوافق على شخصية تتولى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. 

المصدر: "رويترز" + RT

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