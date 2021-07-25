عربات للجيش التونسي تطوق مبنى البرلمان بعد تجميد أنشطته بقرار الرئيس

طوقت عربات للجيش التونسي، مساء الأحد، مبنى البرلمان بعد إعلان رئيس البلاد، قيس سعيد، تجميد أنشطته.

واتخذت سلطات تونس إجراءات أمنية مشددة في محيط البرلمان حيث أظهرت مقاطع فيديو منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة مدرعات عسكرية وعناصر في قوات الأمن أمام مقر المؤسسة التشريعية وسط ترحيب من الناس المحتشدين في الشوارع بقرارات سعيد.

وقال شاهدان لوكالة "رويترز" إن الناس الذين تجمعوا في مكان قريب هتفوا للجيش ورددوا النشيد الوطني مع تطويق مركباته لمبنى البرلمان.

مدرعات الجيش الوطني التونسي تتجه للتطويق مبنى البرلمان الليلة وسط الزغاريد والهتافات الشعبية...🇹🇳🇹🇳...العرس التونسي متواصل🥳🥳... pic.twitter.com/GcL8fFGJmc — Peace_humanity (@Paix_humanite) July 25, 2021

الجيش التونسي

ينزل للشوارع

ويطوق مبنى البرلمان التونسي

..

مع أستقبال جماهيري كبير

... pic.twitter.com/LpF1pqlCif — ناهوناناهونا الصويعي (@AndGl58g) July 25, 2021

ومساء الأحد أصدر الرئيس التونسي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر.

وردا على ذلك اتهم رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، سعيد "بالانقلاب على الثورة والدستور".

المصدر: وكالات