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عربات للجيش التونسي تطوق مبنى البرلمان بعد تجميد أنشطته بقرار الرئيس

عربات للجيش التونسي تطوق مبنى البرلمان بعد تجميد أنشطته بقرار الرئيس

أخبار العالم العربي

عربات للجيش التونسي تطوق مبنى البرلمان بعد تجميد أنشطته بقرار الرئيس
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طوقت عربات للجيش التونسي، مساء الأحد، مبنى البرلمان بعد إعلان رئيس البلاد، قيس سعيد، تجميد أنشطته.

واتخذت سلطات تونس إجراءات أمنية مشددة في محيط البرلمان حيث أظهرت مقاطع فيديو منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة مدرعات عسكرية وعناصر في قوات الأمن أمام مقر المؤسسة التشريعية وسط ترحيب من الناس المحتشدين في الشوارع بقرارات سعيد.

وقال شاهدان لوكالة "رويترز" إن الناس الذين تجمعوا في مكان قريب هتفوا للجيش ورددوا النشيد الوطني مع تطويق مركباته لمبنى البرلمان.

ومساء الأحد أصدر الرئيس التونسي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر.

وردا على ذلك اتهم رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، سعيد "بالانقلاب على الثورة والدستور".

المصدر: وكالات 

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