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بعد إعلان الرئيس التونسي إقالته.. حديث عن "اختفاء" المشيشي

أخبار العالم العربي

بعد إعلان الرئيس التونسي إقالته.. حديث عن
AFP
رئيس الوزراء التونسي المقال من منصبه هشام المشيشي
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قال المكلف بالإعلام في حركة "النهضة" التونسية، خليل البرعومي، إن الحركة لم تتمكن من التواصل مع رئيس الحكومة المعفى من منصبه، هشام المشيشي.

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من جهته، أكد رئيس الحركة راشد الغنوشي أنه "لا علم له بمصير المشيشي"، في حين قال النائب عن حركة "النهضة" محمد القوماني إن "رئيس الحكومة المشيشي محتجز في قصر قرطاج".

وذكر نائب رئيس حركة النهضة علي العريض أن "لا أحد يعلم مكان هشام المشيشي ونعتقد أنه محتجز في القصر الرئاسي".

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

المصدر: "موزاييك أف أم" + RT

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