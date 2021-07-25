الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع استراتيجية في مأرب

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، السيطرة على مواقع ومناطق استراتيجية من جماعة "أنصار الله" الحوثية، إثر معارك في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقالت القوات المسلحة اليمنية، إن "الجيش مسنودا بالمقاومة الشعبية، حرر منطقة الكتف بالكامل ومنطقة راس السمر إضافة إلى جبل العليب في جبهة رحبة جنوب غربي محافظة مأرب"​​​.

وأضافت أن "المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العديد من الحوثيين إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد، واستعادة أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة تابعة لهم، فيما دمّر طيران التحالف العربي ثلاث آليات وقُتل جميع من كانوا على متنها".

في السياق، قالت المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني عبر صفحتها على فيسبوك، إن "أكثر من 57 عنصرا من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية قتلوا اليوم، وأُصيب عشرات آخرون بهجمات فاشلة للجماعة على مواقع للجيش في جبهات غرب وجنوب محافظة مأرب".

وأوضحت أن "الحوثيين شنّوا هجوما على حمة الذياب في جبهة الكسّارة، وهجوما آخر على جبهة المشجح غرب مأرب، لقي فيهما أكثر من 40 عنصرا من الحوثيين مصرعهم وجُرح العشرات، واستعاد الجيش خلالها كميات من الأسلحة والذخائر".

وأضافت أن "هجمات الحوثيين تزامنت مع أخرى على سائلة بقثة في مديرية رحبة جنوب غربي مأرب، سقط على اثرها أكثر من 17 قتيلا من الحوثيين وأُصيب آخرون، بينهم قيادات ميدانية".

المصدر: وكالة "سبأ" اليمنية