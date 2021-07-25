وصول أول رحلة طيران مباشرة بين إسرائيل والمغرب إلى مطار مراكش

وصلت أول رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب قادمة من مطار بن غوريون إلى مدينة مراكش مساء الأحد، ليتم بذلك تدشين خط الطيران المباشر بين إسرائيل والمغرب.

وكان على متن الطائرة التابعة لشركة "إسراير" الإسرائيلية 100 مسافر، حيث حظيت الرحلة بمراسم استقبال خاصة في مطار مراكش.

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وستقوم شركتا "الـ عال" و"إسراير" بتنظيم الرحلات بين مطار بن غوريون الدولي ومراكش، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا في البداية، على أن يزيد العدد لاحقا ليصل إلى خمسة رحلات، فيما ستبدأ شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية بتسيير رحلات جوية إلى إسرائيل من مدينة الدار البيضاء الشهر المقبل.

المصدر: "سبوتنيك"