الجزائر: قبول عضوية إسرائيل كمراقب في الاتحاد الإفريقي لن يؤثر على دعم القضية الفلسطينية

أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، بيانا حول القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بقبول عضوية إسرائيل كمراقب جديد في الاتحاد.

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وفي بيانها، قالت الخارجية إن "القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بقبول عضوية الكيان الصهيوني كمراقب جديد، لن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة".

وأكدت الوزارة: "مواصلة الجزائر جهودها لتقوية التضامن بين إفريقيا والعالم العربي"، مشيرة إلى أن "القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بقبول مراقب جديد، والذي يدخل ضمن صلاحياته الإدارية، ليس من شأنه أن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وكذا التزامها بتجسيد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

ولفتت الوزارة إلى أن "قرار الاتحاد الإفريقي، الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية