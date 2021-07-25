الحرم المكي يستقبل أول فوج من المعتمرين بعد انتهاء مناسك الحج هذا العام
بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باستقبال أول فوج من المعتمرين، بعد عودة العمرة عَقَبَ الانتهاء من موسم حج هذا العام.
ويأتي هذا الاستقبال وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك من أجل سلامة وصحة المعتمرين.
الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تستقبل المعتمرين عَقَبَ الانتهاء من موسم #حج هذا العام.https://t.co/3DGVY4oafU#بسلام_آمنين#واس_عامpic.twitter.com/9SV2Ji6UdB— واس العام (@SPAregions) July 24, 2021
وأكدت الرئاسة أنها هيأت مع الجهات المعنية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة، وفق تنظيم وترتيب الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي أثناء تأدية مناسك العمرة، من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التي يؤدون فيها الصلوات.
المصدر: "واس"