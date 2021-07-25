الجزائر.. إحباط تهريب 25 كيلوغراما من حشيشة الكيف نحو تونس

تمكنت الشرطة الجزائرية في ولاية تبسة شرق البلاد من إحباط تهريب 25 كيلوغراما من مخدر حشيشة الكيف نحو تونس.

وأفاد موقع "النهار أونلاين" بأن "شرطة تبسة تمكنت من حجز كمية قدرت بـ25 كيلوغراما من الكيف المعالج (حشيشة الكيف) تم ضبطها في منزل أحد أفراد شبكة إجرامية بعد توقيفه".

وأشارت المصادر للموقع إلى أن "التحقيق متواصل في القضية، كما أمر وكيل الجمهورية بتعميق التحريات وتوقيف كل من له علاقة بالقضية".

المصدر: "النهار أونلاين"