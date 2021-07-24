الحكومة الصينية تلزم جميع سكان مقاطعة جيانغتشنغ بالخضوع لفحص كورونا

قالت الحكومة الصينية إن كل سكان مقاطعة جيانغتشنغ الواقعة في إقليم يونان، جنوب غربي البلاد والقريبة من ميانمار، سيخضعون لفحص فيروس كورونا بعد الارتفاع الحاد في الإصابات.

وأشار الإعلان إلى أن الشركات والمدارس في المقاطعة ستغلق يومي الاثنين والثلاثاء حيث سيتم إجراء الاختبارات. كما سيفرض حظر على السفر من وإلى المقاطعة.

وسجل إقليم يونان ارتفاعا حادا في الإصابات التي تشير مصادرها إلى ميانمار القريبة، حيث تكافح الحكومة العسكرية التي استولت على السلطة في فبراير لاحتواء الارتفاع في الإصابات بالفيروس.

وذكرت المؤسسة الصحية في يونان أن 297 شخصا يتلقون العلاج من الفيروس، من بينهم 218 يعتقد أنهم أصيبوا وهم خارج البلاد.

المصدر: "رويترز"