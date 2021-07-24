العاهل السعودي وولي عهده يهنئان رئيس وزراء إثيوبيا
Reuters TIKSA NEGERI
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بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للوزراء.
وأعرب الملك سلمان في البرقية عن "أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، ولشعب جمهورية إثيوبيا المزيد من التقدم والرقي".
#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يهنئان رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا بمناسبة إعادة انتخابه.#واسpic.twitter.com/WN1mZwMAfv— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 24, 2021
فيما قدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته (أبي أحمد)، ولشعب إثيوبيا المزيد من التقدم".
المصدر: "واس"