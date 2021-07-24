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العاهل السعودي وولي عهده يهنئان رئيس وزراء إثيوبيا

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العاهل السعودي وولي عهده يهنئان رئيس وزراء إثيوبيا
Reuters TIKSA NEGERI
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
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بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للوزراء.

وأعرب الملك سلمان في البرقية عن "أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، ولشعب جمهورية إثيوبيا المزيد من التقدم والرقي".

فيما قدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته (أبي أحمد)، ولشعب إثيوبيا المزيد من التقدم".

المصدر: "واس"

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