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خبير مياه مصري: إثيوبيا بصدد التوقف عن التخزين الثاني لسد النهضة وتسحب معداتها

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خبير مياه مصري: إثيوبيا بصدد التوقف عن التخزين الثاني لسد النهضة وتسحب معداتها
Reuters TN/BR/PKP/FW1/Andrew Heavens
سد النهضة الإثيوبي
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قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، إن إثيوبيا بصدد التوقف عن التخزين الثاني لسد النهضة، كما أنها تسحب معداتها خوفا من الفيضان.

وأشار في مداخلة تلفزيونية إلى أن وزارة الري استعدت جيدا لتلقي المياه المفرغة من السدود السودانية، مضيفا أن الفيضان خلال شهر أغسطس يأتي بمليار متر مكعب يوميا.

ولفت خبير المياه إلى أن السودان عانى خلال الفترة الماضية بوصول 50% فقط من الإيراد.

وكانت إثيوبيا أطلقت، اليوم السبت، منصة رسمية للتبرع والمساهمة لاستكمال بناء سد النهضة.

وقالت وزارة الري الإثيوبية في بيان لها إنها أطلقت منصة رسمية للتبرع لسد النهضة والمشاركة في استكمال مشروعات السد غير المكتملة.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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