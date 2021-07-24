لقاحات أمريكية للعراقيين كدعم استراتيجي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، التبرع للعراق بـ500 ألف جرعة من لقاح فايزر، وأكدت مواصلة دعمها للعراق في مجال الرعاية الصحية.

وذكر بيان للخارجية الأمريكية: "ضمن الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق أكد اجتماع لجنة التنسيق العليا بين البلدين على اتساع نطاق الدعم الأمريكي للعراق".

وأضاف، أن "واشنطن ستتبرع للعراق بـ500 ألف جرعة من لقاح فايزر - بيونتيك، من خلال مبادرة كوفاكس، وستقدم وزارة الخارجية الأمريكية للعراق 800 ألف دولار لتعزيز إجراءات السلامة لغرض منع إساءة استخدام العينات البيولوجية والمعدات الطبية".

وأشار البيان إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم الجهود المبذولة للوقاية من كوفيد-19 من خلال الوعي المجتمعي ونشر قبول اللقاح واستدامة خدمات الرعاية الصحية الأولية وتوفير الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، وتقوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بتدريب العاملين في مجال الصحة العامة للتخفيف من المخاطر الصحية المرتبطة بالتجمعات الكبيرة وتحسين الوقاية من العدوى ومكافحتها وتعزيز الإدارة والتنسيق في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة".

المصدر: RT