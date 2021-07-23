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مستشار الأمن القومي العراقي يلمح إلى خروج القوات الأمريكية نهاية العام الحالي من العراق

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مستشار الأمن القومي العراقي يلمح إلى خروج القوات الأمريكية نهاية العام الحالي من العراق
Reuters /FW1F/Matthew Lewis
جنود أمريكيون في العراق سنة 2020
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ألمح مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الجمعة، إلى إمكانية خروج القوات الأمريكية من البلاد نهاية العام الحالي.

ونقل مكتبه في بيان صحفي عنه القول: "أكدنا للجانب الأمريكي عدم حاجة العراق لأي قوة قتالية أجنبية على أراضيه، وسيكون ليوم 31 ديسمبر 2021 طعم خاص".

يذكر أن مستشار الأمن القومي العراقي ترأس يوم الجمعة الوفد العراقي الفني خلال اجتماع مع الوفد الأمريكي الذي رأسه وزير دفاع الولايات المتحدة، بشأن تواجد القوات الأمريكية في العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت "تنسيقية المقاومة العراقية" أنها لن تسمح "بوجود أي جندي أمريكي داخل البلاد مهما كانت صفته، أو تحت أي ذريعة"، وفقا لبيان رسمي.

المصدر: RT

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