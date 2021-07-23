بلينكن: قطر شريك حيوي للولايات المتحدة في العديد من المجالات

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن قطر شريك حيوي وأساسي للولايات المتحدة، مضيفا أن واشنطن ممتنة للدور القطري في محادثات السلام الأفغانية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وجاء تصريح بلينكن قبيل اجتماعه بنظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن.

وأضاف الوزير الأمريكي أن الشراكة مع قطر لا تقتصر فقط على الصعيد الاقتصادي، "بل هي شريك حقيقي على طريق السلام والاستقرار في المنطقة والتصدي للإرهاب وتنظيم داعش".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية القطري عن أمله في دور أكبر لبلاده في الوساطة بالعديد من النزاعات، مشيرا إلى أن العلاقات بين قطر والولايات المتحدة في تطور مستمر.

المصدر: وكالات