ليبيا.. سماع دوي إطلاق نار في العاصمة طرابلس

أفاد سكان بسماع دوي إطلاق نار، مساء اليوم الخميس، في منطقة سيدي المصري قرب شارع المدار وباب بن غشير في العاصمة الليبية طرابلس.

ونقل موقع "بوابة الوسط" عن سكان قولهم إنهم سمعوا أصوات "إطلاق النار تصدر من أسلحة خفيفة".

وأوضحت مصادر أخرى للموقع أن الأمر يتعلق باشتباكات بين عناصر من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، المعروف باسم "قوة الردع"، الذي يتخذ من قاعدة معيتيقة مقرا له، وآخرين يتبعون لجهاز دعم الاستقرار، المعروف بـ"غنيوة" ومركزه منطقة أبوسليم.

وتداول مدونون على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات توضح تمركزات القوتين وتبادل إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فيما لم تعلق أي جهة رسمية على الاشتباكات.

وأكد شهود عيان إغلاق الطريق العام المؤدي إلى رئاسة الوزراء بطريق السكة، فيما أعقب الاشتباكات هدوء حذر.

المصدر: وسائل إعلام ليبية